शिक्षक वाङ्ममय चर्चा मंडळाच्या कार्याची राज्यस्तरावर दखल

State level recognition of the work of Teacher Literary Discussion Board

सिंधुदुर्ग शिक्षक वाङ्ममय चर्चा मंडळाचे कार्य शिक्षक व विद्यार्थ्यांमधील विविध अभिव्यक्तीना प्रेरीत करणारे असुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला उंचावणारे आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील या शिक्षक साहित्य चळवळीची नोंद राज्यस्तरावर घेण्यात येईल असे आश्वासन राज्य शिक्षण संचालक व ज्येष्ठ साहित्यिक नामदेव माळी यांनी दिली.



शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी आदर्शवत असलेल्या सिंधुदुर्ग शिक्षक वाङ्ममय चर्चा मंडळाचे कार्य ऐकून राज्य शिक्षण संचालक व ज्येष्ठ साहित्यिक नामदेव माळी यांनी शिक्षक वाङ्ममय मंडळाचे अध्यक्ष कवी विठ्ठल कदम व सचिव कवी मनोहर परब यांना विशेष निमंत्रित करून या मंडळाच्या उपक्रमाची सविस्तर माहिती घेतली. यावेळी श्री माळी यांनी सिंधुदुर्ग शिक्षक वाङ्ममय मंडळाच्या शैक्षणिक साहित्यिक उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले.

यावेळी राज्य शिक्षण संचालक व ज्येष्ठ साहित्यिक नामदेव माळी यांनी शिक्षक साहित्य मंडळाच्यावतीने आयोजित लेखन साहित्य कार्यशाळेस आपण स्वत: उपस्थित राहुन मार्गदर्शन करणार असल्याचे सुतोवाच केले. तसेच मनोहर परब व विठ्ठल कदम राबवित असलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाची माहिती घेऊन त्यांच्या विशेष सृजनशीलतेचे व साहित्य निर्मीतीचे विशेष कौतुक केले.

ओटवणे प्रतिनिधी