स्टोन क्रशरला परवानगी देऊ नये ;कलंबिस्त ग्रामस्थांचे निवेदन

Stone crusher project should not be allowed; Kalambaist villagers’ statement to Tehsildar

कलंबिस्त गावात होऊ घातलेल्या स्टोन क्रशर दगड उत्खनन प्रकल्पाला शासन स्तरावर ना हरकत दाखला देऊ नये .गावातील ग्रामपंचायतीकडे या संदर्भात मागणी करण्यात आली आहे. गावातील संपूर्ण गाववासियांचा अशा पर्यावरण व शेती बागायतीला हानिकारक असलेला दगड उत्खनन स्टोन क्रशर झाल्यास या भागातील निसर्ग व पर्यावरणाची मोठी हानी होणार. आहे .व गावातील या जागेपासून मोठ्या प्रमाणात घरे गोठे वस्ती आहे. त्यामुळे वस्तीतील लोकांना या प्रकल्पामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे त्यामुळे शासन स्तरावर या दगड खाण प्रकल्पाला आपण कोणतीच परवानगी देऊ नये. अशा मागणीचे निवेदन गावातील देवस्थान गावकर व देवकर मंडळी सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने शिष्टमंडळाने सावंतवाडी प्रभारी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांची भेट घेऊन .आज शुक्रवारी दिले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी