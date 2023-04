तांबुळी माजी सरपंच तथा निवृत्त मुख्याध्यापिका जयश्री सावंत यांचे निधन

ओटवणे प्रतिनिधी

Tambuli former sarpanch and retired headmistress Jayashree Sawant passed away

तांबोळी माजी सरपंच तथा सेवानिवृत्त प्राथमिक मुख्याध्यापिका सौ जयश्री जनार्दन सावंत (७५) यांचे मंगळवारी १८ एप्रिल रोजी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांनी तांबोळी २० वर्ष, असनिये गावात १३ वर्षे तर म्हापण येथे शिक्षिका ते मुख्याध्यापिका अशी सेवा बजावली. सेवानिवृत्तीनंतर तांबोळी गावचे ५ वर्ष सरपंच पद भुषविताना या गावाच्या सर्वांगीण विकासातही योगदान दिले. सेवानिवृत्त ग्रामसेवक जनार्दन सावंत यांच्या त्या पत्नी, माजगाव येथील भाईसाहेब सावंत माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक रावजी सावंत तसेच शिवप्रसाद सावंत यांच्या त्या मातोश्री होत तर भाजपाचे तांबोळी अध्यक्ष महेश सावंत यांच्या त्या काकी होत. त्यांच्या पश्चात पती, दोन मुलगे, एक मुलगी, सुना, पुतणे, नातवंडे, जावई असा परिवार आहे.