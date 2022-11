Advertisements

The 10th Memorial Day of Hindu Heart Emperor Balasaheb Thackeray is celebrated in Vengurla

हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा दहावा स्मृती दिन येथील शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या तालुका संपर्क कार्यालयात साजरा करण्यात आला.

यावेळी तालुका प्रमुख यशवंत परब, शहर प्रमुख अजित राऊळ, मालाड येथील शिवसैनिक दत्तात्रय शिरोडकर, वायंगणी सरपंच सुमन कामत, अभि मांजरेकर, हेमंत मलबारी, वगैरे शिवसैनिक उपस्थित होते.

वेंगुर्ले, प्रतिनिधी,