शिरोडा-वेळागर येथे बुडालेल्या युवकाचा मृतदेह आढळला

Advertisements

The body of a drowned youth was found in Shiroda-Velagar

शिरोडा वेळागर येथील समुद्रात बुडून बेपत्ता झालेल्या राजस्थान मधील युवक दीनदयाळ सत्यनारायण राव (20) याचा मृतदेह तो बुडालेल्या 200 मीटरच्या परिसरात आज तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी सायंकाळी 5:45 च्या सुमारास आढळून आला. सदरचा मृतदेह लाईफ गार्ड संजय नार्वेकर व स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य आणि मच्छीमार अजू अमरे यांनी शिरोडा पोलिसांना खबर देत ते हजर होताच समुद्रातून किनाऱ्यावर आणला. शिरोडा वेळागर येथील समुद्रात दि. 5 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास राजस्थान (जिल्हा-सिकर, तालुका श्रीमाधोपूर- सिकाना) येथील लादी, फरशी, प्लंबिंगचे काम करणारा कामगार दीनदयाळ सत्यनारायण राव (20) हा आंघोळ करून पर्यटनाचा आनंद लुटत असताना पाण्यात पडून बेपत्ता झाला. तब्बल दोन दिवस होऊनही तो सापडलेला नव्हता.



वेंगुर्ले पोलिसांनी सदर युवक शोधण्यासाठी शिरोडा-वेळागर येथील राज स्पोर्टच्या सहकार्याने वापरण्यात येणाऱ्या जलक्रीडा नौकेचा वापर करुन स्वतः जातीनिशी पोलीसांनी स्थानिक मच्छिमार, बेपत्ता युवकाचे नातेवाईक सोबत घेऊन समुद्रात शोध मोहीम राबविली. हि शोध मोहिम वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांचे मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली या शोध मोहिमेत सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक रमाकांत दळवी, पोलीस नाईक योगेश राऊळ, काॅस्टेबल सुरज रेडकर यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. आज तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी दुपारपर्यंत शोध मोहीम राबवली. मात्र तरी तो सापडून आलेला नव्हता. मात्र सायंकाळी 5:45 वाजण्याच्या सुमारास तो बुडालेल्या परिसरात 200 मीटरच्या भागात समुद्राच्या पाण्यात तरंगताना आढळला. याबाबतची माहिती लाईफ गार्ड संजय नार्वेकर व ग्रामपंचायत सदस्य अजू अमरे यांनी शिरोडा पोलीसांना दिली. त्यानुसार तात्काळ सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक रमाकांत दळवी, योगेश राऊळ घटनास्थळी दाखल झाले. व सदरचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर आणण्याच्या केलेल्या सूचनेनुसार लाईफ गार्ड संजय नार्वेकर स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य व मच्छीमार अजू अमरे यांनी मृतदेह किनारी आणला.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-