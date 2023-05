भाऊच ठरला भावाचा वैरी ! ओवळीयेतील त्या खुनात भाऊ अजितला अटक

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

श्वानाने घातली भाऊ अजितवर चारदा झडप

The brother became the enemy of the brother! The solution to the murder in Owali

सावंतवाडी प्रतिनिधी – ओवळीये येथील माजी उपसरपंच लवु सावंत खून प्रकरणात त्याचा सख्खा भाऊ अजित सावंत याला पोलिसांनी अटक केली आहे . त्याला सावंतवाडीतील न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आहे.सख्खा भाऊच वैरी बनला आहे . आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सख्ख्या भावाकडून भावाचा खून करण्यात आल्याची ही जवळपास चौथी घटना आहे, शेतमांगरात लवु सावंत हे रात्री झोपण्यासाठी गेले होते. सोमवारी सकाळी सात ते नऊ या वेळेत सख्खा भाऊ अजित सावंत याने त्याचा खून केला. असे प्रथम दर्शनी पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे श्वान पथक तपासणीत संशयित आरोपी सक्का भाऊ अजित सावंत यांच्या आजूबाजूलाच घुटमळत होता. त्यावरून पोलिसांनी अजित सावंत याला काल सायंकाळी ताब्यात घेतले होते . रात्री त्याला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले आहे . सख्या भावानेच आपल्या भावाचा खून केला आहे हा खून कोणत्या कारणासाठी केला याचा तपास पोलीस करत आहेत. अजून या खून प्रकरणात कुणाचा हात आहे का याचा तपास पोलीस करणार आहेत सावंतवाडी न्यायालयासमोर सरकारी वकील वेदिका राऊळ यांनी युक्तिवाद केला !