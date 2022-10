समता पक्षाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. समता पक्षाने ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर दावा करत दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) याचिका केली होती. याचिकेत समता पक्षाने ठाकरे गटाकडून मशाल चिन्ह काढून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, आज दिल्ली हाय कोर्टात यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने समता पक्षाची (Samta Party) ही याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. (The Delhi High Court dismissed the plea of Samata Party mashal As Symbol For Uddhav Thackeray Andheri By Poll Election)



शिवसेना (Shivsena) पक्षचिन्ह धनुष्यबाण गोठवल्यानंतर ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आले होते. या चिन्हावर समता पक्षाने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे.



निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला दिलेल्या ‘धगधगती मशाला’ या चिन्हावर समता पक्षाने काही दिवसांपूर्वी दावा केला होता. त्यानंतर आता अंधेरी पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला मशाल चिन्ह देऊ नये, अशी मागणी समता पक्षाने केली होती. त्याबाबत समता पक्षाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली हाय कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.



वाद काय?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मिळालेल्या ‘धगधगती मशाल’ चिन्हावर दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या समता पार्टीनेही दावा केला होता. 1996 पासून हे चिन्ह आपल्याकडे असल्याचे सांगत समता पक्षाने निवडणूक आयोगाकडेही धाव घेतली होती. इतकेच नव्हे तर अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमेदवार देण्याची घोषणाही पक्षाने केली होती.



याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने समता पक्षाला उत्तर दिले होते की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मिळालेले “मशाल’ हे चिन्ह अंतरिम स्वरूपाचे नाही. अंधेरी पोटनिवडणुकीनंतर त्याच्या पुनर्वाटपाबाबत विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, या उत्तरावर समाधान न झाल्याने समता पक्षाने निवडणूक आयोगाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.