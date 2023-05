माडखोल ग्रामस्थांचे चौथ्या दिवशी उपोषण स्थगित

ओटवणे प्रतिनिधी

The hunger strike of Madkhol villagers has been suspended for the fourth day

कनिष्ठ अभियंताचे लेखी आश्वासनं आणि तहसिलदार यांची मध्यस्थी

माडखोल धरणाच्या कालव्याचे प्रलंबित काम येत्या चार दिवसांत सोमवारपासुन सुरु करून लाभ क्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्याला पाणी देण्याचे लेखी आश्वासन आंबडपालचे कनिष्ठ अभियंता श्री मराठे यांनी दिल्यानंतर आणि सावंतवाडीचे तहसिलदार विलास उंडे यांच्या मध्यस्थीनंतर सोमवारपासुन गेले चार दिवस सुरु असलेले उपोषण माडखोल ग्रामस्थांनी गुरूवारी दुपारी स्थगित केले.