Advertisements

पुणे / प्रतिनिधी :

विदर्भातील काही जिल्ह्यात आज (शनिवार) यलो अलर्ट देण्यात आला असून, त्यानंतर राज्यातील पावसाचा जोर ओसरणार आहे. The intensity of rain in the state will subside

मध्य प्रदेश व लगतच्या भागावर असलेला कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव ओसरला आहे. अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांचा प्रभावही कमी झाल्याने राज्यातून पावसाचा प्रभाव कमी झाला आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा परतीचा प्रवासही राजस्थानातून सुरु झाला आहे. त्यामुळे तुरळक पाऊस वगळता राज्यात पावसाचे प्रमाण आता कमी कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शनिवारी विदर्भातील काही जिल्ह्यात यलो अलर्ट आहे. त्यानंतर मात्र राज्यात पावसाचा कोणताही इशारा नाही. देशात यंदा सर्वदूर जोरदार पाऊस झाला आहे.

अधिक वाचा : कोल्हापूर भाजपमध्ये अंतर्गत वाद? महिला पदाधिकाऱ्यांची चंद्रकांत पाटलांकडे तक्रार