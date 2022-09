राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रश्न

Advertisements

खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला (1969) 53 वर्षे होऊन गेली. कालचक्र पूर्ण फिरत आले आहे. आता देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्यासंबंधी चर्चा सुरू झाली आहे. साहजिकच सार्वजनिक बँकांचे घाऊक खासगीकरण करायचे का काही निवडक सार्वजनिक बँकांचे टप्प्या-टप्प्याने खासगीकरण करायचे? हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार हे उघड आहे. अर्थात या प्रश्नाचे उत्तर खासगीकरण धोरणाचे उद्दिष्ट काय? यावर अवलंबून असेल.

येत्या 15-20 वर्षात सार्वजनिक बँकांच्या संदर्भात खालील मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.

सार्वजनिक बँकांच्या अलाभदायी मत्ता मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या.

परिणामी त्याचे नफे कमी झाले.

विकास प्रकल्पासाठी कर्ज/भांडवल देण्याची त्यांची कुवत कमी झाली.

काही बाबतीत सरकारला पुनर्भांडवलीकरण करण्यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरावा लागला.

बँकांचे खासगीकरण केल्यास त्यांची लाभप्रदता वाढेल, सरकारवरचा भार कमी होईल.

शेवटी 2021 मध्ये, अर्थसंकल्प (2021-2022) मांडताना केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी 2 सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

पनागारिया – गुप्ता दृष्टीकोन

नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थेच्या श्रीमती पूनम गुप्ता व प्रा. अरविंद पनागारिया, (कोलंबिया विद्यापीठ) यांनी एक संशोधनपर लेख लिहिला आहे. त्या निबंधाचा मुख्य मुद्दा असा की, “सर्व सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण झाले पाहिजे व त्या दृष्टीने राजकीयदृष्टय़ा शक्य त्या जलद गतिने सरकारने पाऊले उचलली पाहिजेत’’. अर्थात असे करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यावहारिक पातळीवर अत्यंत अडचणीचे असल्याचे वास्तव लक्षात घेऊन त्यांनी पर्यायी मार्ग असा सुचविला की, सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक-स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून उर्वरित सर्व सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करावे. कारण सर्वच राजकीय पक्षांना, सत्ताधारी म्हणून-किमान एकतरी मोठी सार्वजनिक बँक सरकारकडे असावी असे वाटणे साहजिक आहे. पनागारिया व गुप्ता यांनी आपल्या निबंधात खासगी बँका (सार्वजनिकच्या तुलनेत) कशा सोईच्या, अधिक कार्यक्षम, अधिक नफादार आहेत, हे स्पष्ट केले आहे. त्याप्रमाणे-

खासगी बँकांचे अलाभदायी मत्ता प्रमाण कमी आहे.

खासगी बँकांत भ्रष्टाचार कमी आहे.

खासगी बँकांनी – 2014-15 ते 2020-21 या काळात अधिक कर्ज वाटप केले. तसेच त्यांच्याकडे बचतदारांच्या ठेवींचे प्रमाणही जास्त होते.

हे करत असता, त्यांनी आणखी शाखा उघडल्या व नवा रोजगार निर्माण केला. या दोन्ही बाबतीत सार्वजनिक बँका अपयशी ठरल्या.

सार्वजनिक बँकांमध्येच फसवाफसवीच्या/ भ्रष्टाचाराच्या रकमांची गर्दी आहे.

परिणामी खासगी बँकांचे बाजार भांडवलीकरण सार्वजनिक बँकांपेक्षा अधिक दिसते, हे नवल नाही.

याचबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संशोधन विभागातील कांही अधिकाऱयांनी – Privatisation of Public sector Banks of india- Why, how, howfar- हा निबंध तयार केला आहे. त्यात-

जलद खासगीकरणाला विरोध आहे.

खासगीकरण हा सार्वजनिक बँकांच्या दुखण्यावरचा इलाज नव्हे.

या बाबतीत अधिक सावधगिरीचे विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ त्यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

1. भारताच्या संदर्भात सार्वजनिक बँकांचे सामाजिक महत्त्व अधिक आहे. 1969 मध्ये बँक राष्ट्रीयीकरणाचा मुख्य मुद्दा ज्या घटकांना बँकिंग सेवा मिळत नाहीत. त्यांच्यापर्यंत पोचणे हा होता.

रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासकांना असे दिसून आले की, सार्वजनिक बँका, खासगी बँकांच्या तुलनेने ग्रामीण भागाला जास्त सेवा देतात. सार्वजनिक बँकांचे एटीएम ग्रामीण भागात जसे जास्त आहेत. तसेच ग्रामीण शाखाही जास्त आहेत.

प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या 46 कोटी खात्यांपैकी फक्त 1.3 कोटी खाती खासगी बँकेत आहेत.

2. सार्वजनिक बँका अधिक व्यय-कार्यक्षम आहेत. याच अर्थ सार्वजनिक बँका अधिक समावेशक आहेत. उदा. एकूण शाखा, शेती कर्जे, अग्रक्रम कर्ज वाटप – या निकषावर सार्वजनिक बँका अधिक यशस्वी आहेत. व्यय कार्यक्षमतेचा अर्थ असा की, समान परिस्थितीत सेवांचे, समान घटक पुरवण्यासाठी येणारा खर्च – त्यात उत्तमाशी तुलना करणे अभिप्रेत आहे.

3. सार्वजनिक बँका अर्थव्यवस्थेला अधिक लाभदायक असतात. विशेषतः अर्थव्यवस्था अडचणीच्या काळात सार्वजनिक बँका अधिक प्रमाणात कर्ज पुरवठा करतात. विशेषतः परिसेवा उभारणीसाठी सार्वजनिक बँका अधिक काम करतात. परिसेवा क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा अधिक उत्पादक, रोजगार निर्माण करणारा व विकेंद्रित असतो.

4. अभ्यासकांच्या असेही लक्षात आले की, चलन धोरणाच्या संक्रमणासाठी सार्वजनिक बँका अधिक प्रवाही ठरतात. गरजेप्रमाणे कर्ज पुरवठा लवचिक ठेवणे (वाढविणे-घटविणे) सार्वजनिक बँका अधिक चांगल्या/ पुरेशा प्रमाणात करतात.

5. सार्वजनिक बँकांचे ठेवीचे व्याजदर अधिक चिकट-टिकावू दिसून येतात. अर्थात यात सार्वजनिक बँकांचे उत्पन्न कमी होत असले तरी सामाजिक लाभ मोठा राहतो.

अलीकडच्या संशोधनावरून असे दिसते की, खासगी मालकीमुळे आपोआप आर्थिक लाभ होतात असे नाही. म्हणूनच खासगीकरणाच्या वाटेवर प्रवास सुरू करण्यापूर्वी अधिक जबाबदारीने मूल्यांकन करणे व आस्ते कदम जाणे हेच शहाणपणाचे!

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील