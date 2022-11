खाकी वर्दीने घडवले माणुसकीचे दर्शन ; कातकरी महिलेला दिला आधार

Advertisements

The khaki uniform created a vision of humanity; It was handed over to the family by supporting the woman

आचरा मालवण रस्त्याकडेला विकलांग अवस्थेत पडलेल्या कातकरी समाजातील वृद्धेला आचरा पोलीस स्टेशनच्या देसाई दांपत्याने आपल्या घरी नेऊन जेवण व घालून आर्थिक मदत करत रिक्षाने तिच्या कुटूंबाच्या स्वाधीन केले. खाकीतील या माणूसकीने कातकरी समाजातील वृद्धेला पुन्हा एकदा तिच्या रक्ताच्या नात्यांचा आधार मिळाला आहे. देसाई दाम्पत्याने केलेल्या या कार्याचे आचरा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप पाटील यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.

आपली ड्युटी संपवून घरी जाणारे आचरा पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक महेश देसाई यांना आचरा मालवण रस्त्यावर एक कातकरी समाजातील वृद्धा गलीतगात्र होऊन पडलेली आढळून आली. तीला ते पाणी पाजून घरी घेऊन गेले. देसाई यांची पत्नी पोलीस कर्मचारी मिनाक्षी देसाई यांनी तीला जेवण दिले. यावेळी रुक्मिणी विठोबा निकम यांनी आपणास नवरा त्रास देत असल्याने घर सोडल्याचे सांगितले. यामुळे देसाई कुटूंबाने तिची समजूत काढत तीला आर्थिक मदत देवू केली.तसेच स्वखर्चाने तिला रिक्षातून मशवी येथील त्यांच्या वस्तीवर घेऊन जात तिच्या कुटूंबाची समजूत काढून रुक्मिणी चा मुलगा संतोष निकम याच्या स्वाधीन तीला केले.

आचरा/ प्रतिनिधी