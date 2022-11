महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा घेण्याचा अधिकार आमचाच

Advertisements

पुणे / प्रतिनिधी :

The Kustigir Parishad has the right to hold the Maharashtra Kesari wrestling competition महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेविरोधातील बरखास्तीची कारवाई न्यायालयाकडून बेकायदा ठरविण्यात आली असून, आमचीच संघटना अधिकृत असल्याचा निकाल देण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा घेण्याचा अधिकार कुस्तीगीर परिषदेलाच असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील तुषार पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय भारतीय कुस्ती महासंघाने घेतला होता. त्याचबरोबर परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करीत खासदार रामदास तडस यांची वर्णी परिषदेच्या अध्यक्षपदी लागली होती. तर अन्य सदस्यांना कमिटीवर निवडण्यात आले होते. याविरोधात लांडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढत लांडगे यांचीच संघटना अधिकृत असल्याचा निकाल दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

लांडगे म्हणाले, काही मंडळींनी खोटय़ा तक्रारी केल्या. त्याचबरोबर स्पर्धा घेण्यात आल्या नसल्याचेही सांगण्यात आले. मध्यंतरी कोविड महामारीमुळे राज्यात निर्बंध असल्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव स्पर्धा न घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. मात्र, यासह वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर नाहक बदनामी करण्यात आली. तसेच हुकूमशाही पद्धतीने महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघटना बरखास्त करण्यात आली. याबाबत आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि तेथे ऍड. तुषार पवार यांनी आमची बाजू भक्कमपणे मांडली. न्यायालयाने वैध व सत्य तपासून निर्णय दिला, याबद्दल आम्ही आभार मानतो.

वास्तविक, भारतीय कुस्ती महासंघाची दिशाभूल करण्यात आली व संघटनेबाबत गैरसमज पसविण्यात आले. त्यातूनच हा प्रकार घडला. प्रत्येक गोष्टीला एक प्रक्रिया असते. परंतु, बेकायदेशीर पद्धतीने सारे घडवून आणण्यात आले. आता आमच्या बाजूने निर्णय आला, याचे समाधान आहे. अर्थात कुस्तीचे व मल्लांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी कोणतेही गैरसमज नसावेत, अशी आमची भूमिका आहे. म्हणूनच महासंघाशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असेही लांडगे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

कोल्हापूरसह सात जिल्हा संघांचे प्रस्ताव

महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेकरिता सात जिल्हा संघांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. यात कोल्हापूरसह नगर, पुणे, मुंबई, ठाणे, बीड जिल्हा संघांचा समावेश आहे. परिषदेशी जिल्हय़ातील एकूण 42 जिल्हा संघटना संलग्न आहे. यातील 7 संघांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा होईल. तसेच कमिटी याबाबतचा आढावा घेईल. त्यानंतर पुढील निर्णय होईल व कुस्ती स्पर्धेची तारीख जाहीर होईल, असेही लांडगे यांनी स्पष्ट केले. कुणाला डावलण्याचा प्रश्नच नाही. कुणाचा प्रस्ताव आला, तर कार्यकारिणीत त्यावर चर्चा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.