दत्तजयंतीला रशियन दांपत्याची उपस्थिती ठरली लक्षवेधी

The presence of a Russian couple on Dutt Jayanti became an eye-catcher

रशियन साधक दांपत्याने दत्त जयंतीच्या सुवर्ण पर्वणीला ओटवणे येथील कुडाळकर महाराज समाधी मंदिरात दत्ताचे दर्शन दत्त चरणी लीन झाले. ओटवणे सारख्या ग्रामीण भागात दत्त जयंती उत्सवातील रशियन दांपत्याची ही उपस्थिती यादगार ठरली.



यावेळी समाधी मंदिरात दत्त जयंतीचा उत्सव सुरू असतानाच रशियन दांपत्याच्या अचानक झालेल्या इंट्रिने समाधी मंदिर ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांसह उपस्थित भाविक चक्रावले. या अनाहूत परदेशी दांपत्याच्या लक्षवेधी इंट्रीमुळे उपस्थित सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे वळल्या. सुरुवातीला त्यानी कुडाळकर महाराजांसह दत्तमूर्ती व इतर देवतांचे भारतीय पारंपरिक पद्धतीने दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांना तीर्थ प्रसाद देण्यात आला.

यावेळी परमपूज्य कुडाळकर महाराज समाधी मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त अँड सुरेंद्र मळगावकर आणि अनिकेत कुडाळकर यांनी या रशियन पर्यटन दांपत्याचे स्वागत केले. त्यानंतर सुमारे पाऊण तासाच्या या मुक्कामानंतर या परदेशी दांपत्याने गोव्याच्या दिशेने प्रस्थान केले.

ओटवणे / प्रतिनिधी