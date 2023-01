तेरेखोल नदीवरील ओटवणे पुलाला जोडणारा रस्ता खचला

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे दुर्लक्ष

The road connecting Ottawane Bridge over the Terekhol River is broken

तेरेखोल नदीवरील ओटवणे पुलाला जोडणारा रस्ता खचल्यामुळे वाहनांच्या नुकसानीसह चालकांना आणि प्रवाशांना याचा फटका बसत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने याची दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी ओटवणे दशक्रोशी परिसरातील वाहन चालकांमधून होत आहे.



गेल्या पावसाळ्या अखेर पुलाला जोडणारा हा रस्ता खचल्यामुळे वेगाने जाणारी वाहने अचानक या पुलाच्या पृष्ठभागाला जोरदार आदळतात. त्यामुळे वाहनांचे नुकसान होतेच शिवाय वाहन चालकांसह प्रवाशांनाही याचा धक्का बसतो. याबाबत संबधित खात्याचे अनेक वेळा लक्षवेधी वेधण्यात आले परंतु कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे या खात्याच्या बेदबाबदारपणा व उदासीन भूमिकेबाबत ओटवणे दशक्रोशी परिसरातील वाहन चालकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

ओटवणे प्रतिनिधी