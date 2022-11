कर्नाटक येथून फरार संशयित आरोपीला मालवण येथून वन अधिकाऱ्यांनी घेतले ताब्यात

Advertisements

The suspect, who is absconding from Karnataka, was taken into custody by the forest officials from Malvan

कर्नाटक राज्यातील वनविभागाच्या वेगवगेळ्या गुन्ह्यात सहभागी असणारा कमलाकर नाईक रा. शिराली ता भटकळ जि. उत्तर कर्नाटक या फरार सराईत संशयित आरोपीला वनपरिक्षेत्र कुडाळ व कर्नाटक येथील वनपरिक्षेत्र मानकी च्या टीमने संयुक्त कारवाई करत मालवण तालुक्यातील कातवड येथून शुक्रवारी ताब्यात घेतले.

शासकीय जंगलातील मौल्यवान साग वृक्षांची अवैधरित्या तोड केल्याने त्याचेवर भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या विविध कलमान्वये तसेच अनुसूची 3 मधील वन्यप्राणी सांबराच्या शिकारीसाठी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत.मागील दोन दिवसापासून आरोपी आपली लोकेशन बदलून हुलकावणी देत होता. अखेर त्याला ताब्यात घेण्यात वनविभागाला यश आले आहे.

उपवनसंरक्षक सावंतवाडी श्री एस एन रेड्डी व उपवनसंरक्षक रवीशंकर सी, होनावर कर्नाटक राज्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुडाळ अमृत शिंदे, वनपरिक्षेत्र मानकी सविता देवाडिगा, वनपाल मालवण श्रीकृष्ण परीट, वनपाल मठ सावळा कांबळे, महेश पाटील, दत्तगुरु पिळनकर, उप वनपरिक्षेत्र अधिकारी मानकी संदीप आरकसाली, योगेश मोगेर व ईश्वर नाईक यांनी कारवाई मोहीम यशस्वी केली.

मालवण / प्रतिनिधी