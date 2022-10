नाट्यगृह प्रवेशद्वार बनलेय मद्यपींचा अड्डा

Advertisements

The theater entrance has become a haven for drunkards

मालवण शहराचा सांस्कृतिक ठेवा असलेले मामासाहेब वरेरकर नाट्यगृहाचे सौंदर्य बिघडवण्याचा सपाटा काही मद्यपींनी लावला आहे. नाट्यगृहाच्या प्रवेशद्वारावरील पाय-यांवर बसून काहींनी मद्यपान केल्याचे रविवारी सकाळी दिसून आले. मद्यपींनी मद्यपान केल्यानंतर दारु, बियर आणि पाण्याच्या बॉटल्सचा पसारा नाट्यगृहाच्या पायऱ्यांवर मांडून ठेवला होता. तसेच पान, गुटखासारख्या तत्सम पदार्थांचे सेवन करून तेथेच ते थुंकले होते. नाट्यगृहाचे सौंदर्य बिघडवणा-या आणि परिसरात घाण करणाऱ्या मद्यपींना मालवण नगरपालिका रोखणार का हाच आता प्रश्न आहे. मालवणचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या नाट्यगृहाचे पावित्र्य राखले न जात नसल्याने सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्तींकडून याबद्दल खेद व्यक्त केला जात आहे. काहींनी तर संबंधित मद्यपींना शोधून काढत त्यांच्याकडून प्रवेशद्वाराची साफसफाई करून घ्यावी अशी मागणी केली आहे.

मालवण / प्रतिनिधी