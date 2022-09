शिवकालीन विहिरीने घेतला मोकळा श्वास!

Advertisements

The well of Shiva took a breath!–

गेली २० वर्षे दुर्लक्षित असलेली साळेलमधील शिवकालीन विहिरीने शेकडो जणांच्या उपस्थितीत रविवारी मोकळा श्वास घेतला. शिवकालीन ठेवा जपण्यासाठी ग्रामस्थांसह शिवप्रेमींनी श्रमदान करत पहिल्या टप्प्यात विहिरीसह परिसराची डागडुजी व साफसफाई करण्यात आली.साळेल येथील मुख्य एसटी बस थांब्यानजीक असलेली पोखरबाव अर्थात शिवकालीन विहीर गेली कित्येक वर्षे दुर्लक्षित राहिली आहे.

माजी पंचायत समिती सदस्य तथा माजी सरपंच कमलाकर गावडे, सिंधुदुर्ग ऍडव्हेंचरचे डॉ. कमलेश चव्हाण, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी शिवाजी पोफळे, पत्रकार सिद्धेश आचरेकर यांच्या संकल्पनेतून श्रमदान मोहीम राबविण्यात आली.

चौके/वार्ताहर–