सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामकाजावर संपाचा परिणाम नाही

The work of Sawantwadi Upazila Hospital is not affected by the strike

जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे. परंतु सावंतवाडीच्या उपजिल्हा रुग्णालयावर या संपाचा काही परिणाम जाणवला नाही. संपात उपजिल्हा रुग्णालयाचे अल्प कर्मचारी सहभागी झाले आहेत . उपजिल्हा रुग्णालयात 73 अधिकारी कर्मचारी आहेत. त्यापैकी केवळ एक जण संपात सहभागी झाला आहे. तर दहा कर्मचारी सध्या रजेवर गेले आहेत . रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने संपाला अल्प प्रतिसाद लाभ मिळाला आहे उपजिल्हा रुग्णालयाचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी