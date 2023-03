वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनचे काम अंतर्गत व बाह्यदृष्ट्या उत्कृष्ठ !

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-

The work of Vengurle Police Station is excellent internally and externally!

पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव सारख्या धडाडीच्या अधिकाऱ्यांची पोलीस प्रशासनाला खरी गरज-पोलीस महासंचालक प्रवीण पवार

वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन प्रमाणे पोलीस स्टेशनची स्वच्छता, निगा, प्रत्येक विभागाचे कक्ष चोख ठेवण्यासाठी येथील पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी उत्कृष्ट काम केलेले आहे. पोलीस स्थानकांत येणाऱ्या नागरीकांना पोलीस स्टेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणांत घडणाऱ्या गुन्ह्याबाबत नागरीकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी. याचे भित्तीचित्राच्या माध्यमातून व त्या चित्राच्या ठिकाणी त्या संदर्भात माहिती देऊन केलेले प्रबोधनाचे काम हे आदर्शवत आहे. अशी रचना जिल्हयातील सर्वच पोलीस स्थानिकांत झाल्यास नागरीकांत खऱ्या अर्थाने जनजागृती होईल. अशाच अधिकाऱ्यांची खरी गरज आहे. असे प्रतिपादन कोकण परीक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक प्रवीण पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन तपासणीस मंगळवारी आलेल्या कोकण परीक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक प्रवीण पवार यांचे वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनच्या पोलीसांतर्फे पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव व पोलीस टीमने सलामी देऊन स्वागत केले. तदनंतर कोकण परीक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक प्रवीण पवार यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांचेसमवेत वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन मधील उपकोषागार सुरक्षा विभाग, गार्ड (पोलीस हत्यारे) विभाग, पोलीस कोठडी विभाग, न्यायालयीन कोठडी विभाग, कारकून कक्ष, पत्रव्यवहार शाखा, ठाणे अंमलदार कक्ष, पोलीस निरीक्षक कक्ष, बीट अंमलदार कक्ष, सी.सी.टी.व्ही. लावण्यात आलेली स्क्रीन, नागरिकांना मार्गदर्शन व माहिती अंतर्गत लावण्यात आलेली भित्तीचित्रे तसेच फलक आणि पोलीस स्टेशनच्या बाहेरील परीसर आदींची पाहणी केली..



त्यानंतर वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन मधील सर्व अंमलदार दर्जाच्या पोलिसांना मार्गदर्शन केले. कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक प्रवीण पवार यांचे वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन मध्ये आगमन होताच त्यांचे वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांनी सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. तसेच त्यांचे सोबत वेंगुर्ले पोलीस स्टेशन येथे आलेले जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. तसेच वेंगुर्ले तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, सदस्य भरत सातोस्कर, योगेश तांडेल, मॅक्सी कार्डोज यांनी, वेंगुर्ले पोलीस ठाण्याच्या महिला दक्षता समितीच्या सदस्या तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेश सचिव व वेंगुर्ले नगरपरिषरीषदेच्या माजी नगराध्यक्ष नम्रता कुबल, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य सौ. सुकन्या नरसुले, शिवसेनेच्या माजी पदाधिकारी सौ. मंजुषा आरोलकर, शितल साळगांवकर, शबाना शेख यांनी, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा शांतता समितीचे सदस्य श्रीनिवास गावडे, सामाजिक कार्यकर्ते राजेश परब, जयराम वायंगणकर आदींनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.