पुणे / प्रतिनिधी :

Thunderstorms will continue for the next few days राज्यभर सुरु असलेला वादळी पाऊस पुढील काही दिवस कायम राहणार असून, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भात पुढील काही दिवस यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.

गेले काही दिवस राज्यभर विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होत आहे. दिवसभर कडक ऊन, उष्मा आणि दुपारनंतर जोरदार पाऊस अशी काहीशी स्थिती सध्या सर्वत्र आहे. लक्षद्वीप व लगतच्या अरबी समुद्रात हवेची द्रोणीय स्थिती आहे. याबरोबरचा मान्सूनचा ट्रफ हिमालयाच्या पायथ्याशी आहे. याच्या प्रभावामुळे देशाच्या अनेक भागात पाऊस होत आहे. रविवारी मध्य महाराष्ट्र तसेच विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, सोमवारी विदर्भातील काही भागात यलो अलर्ट, कोकण गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडय़ात तुरळक पावसाचा अंदाज आहे. मंगळवारी मराठवाडय़ात यलो अलर्ट असून, इतरत्र बऱ्याच ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. सात सप्टेंबर रोजी मध्य महाराष्ट्र तसेच मराठवाडय़ात यलो अलर्ट असून, इतरत्र बऱ्याच ठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस

भारतीय हवामान विभागाने सप्टेंबर महिन्यातील पावसाचा अंदाज जाहीर केला असून, या महिन्यात सरासरीच्या 109 टक्के पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. पूर्व भारत तसेच वायव्य भारतात पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असून, इतरत्र चांगला पाऊस राहील.