रेडी (प्रतिनिधी)-

Today is the birthday of Dwibhuja Ganapati from Ready!

रेडी नागोळेवाडी येथिल प्रसिध्द व्दीभुजा गणपतीचा ४७ वा वाढदिवस सोहळा आज विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी साजरा होणार आहे.

त्यानिमित्त सकाळी ५ वाजता अभिषेक, सकाळी ८ वाजता श्री सत्यविनायक महापुजा, दुपारी १.३० वाजता महाआरती, दुपारी १ ते ५ वाजेपर्यंत महाप्रसाद, दुपारी ३ वाजता भजन, सायंकाळी ७ वाजता नाईक मोचेमाडकर दशावतार नाट्य मंडळाचे नाटक होणार आहे. याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री गजानन देवस्थान रेडी नागोळेवाडीने केले आहे..