भवानी मंदिर खालचे अणसुरचा उद्या वर्धापन दिन

Advertisements

Tomorrow is the anniversary of Ansur below Bhawani Mandir

सावंतवाडी / प्रतिनिधी:

श्री देव मूळ पुरुष समंध भवानी मंदिर खालचे अणसुर ता वेंगुर्ला वर्धापन दिन सोहळा बुधवार दिनांक 21 डिसेंबर 2022 रोजी संपन्न होत आहे त्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे कार्यक्रम सकाळी नऊ वाजता विविध धार्मिक कार्यक्रम सकाळी दहा वाजता श्री सत्यनारायणाची महापूजा दुपारी एक ते तीन महाप्रसाद सायंकाळी सहा वाजता श्री सातेरी महिला मंडळ अणसुर यांची फुगडी सायंकाळी सात वाजता श्री ब्राह्मण प्रासादिक भजन मंडळ भेंडमळा यांचे वारकरी भजन,रात्रौ नऊ वाजता स्थानिक भजन मंडळाचे भजन तरी सर्वांनी सहकुटुंब सहपरिवार उपस्थित राहून कृपाशीर्वाद घ्यावा असे आवाहन बाळा मालवणकर यांनी केले आहे.