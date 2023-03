तिलारी घाटात एकाच ठिकाणी दोन अपघात ; दोन्हीं गाड्या खोल दरीत कोसळल्या

साटेली /भेडशी प्रतिनिधी

Two accidents at the same place in Tilari Ghat; Both the cars fell into a deep ravine

तिलारी घाटातील त्या अवघड वळणावर शनिवारी एकाच दिवशी काही वेळांच्या अंतराने दोन अपघात झाले.ही दोन्हीं वाहने खोल दरीत कोसळली असून चालक ,वाहक कारमधील पर्यटक किरकोळ दुखापत सोडता सुखरूप आहेत.यात एक मालवाहतूक तर दुसरी पुण्यातील पर्यटकांच्या कार चा समावेश आहे. मागील काही दिवसांपासून तिलारी घाटातील अपघातांचे सत्र सुरूच आहे.तिलारी रामघाटातील अपघातग्रस्त म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जयकर पॉइंट येथील मोठ्या उतारदार वळणावर शनिवारी एकाच दिवशी एकाच ठिकाणी काही वेळांच्या अंतराने दोन वाहनांचे मोठे अपघात झाले.यात दोन्हीं वाहने लगतच्या खोल दरीत कोसळली आहेत.यात बेळगांव हुन गोवा येथे मालवाहतूक करणारी पिकअप गाडीचा तर पुणे येथून गोवा येथे जाणाऱ्या कारचा समावेश आहे.दोन्हीही गाड्या खोल दरीत कोसळले गेल्याने या घाटातून प्रवास करणाऱ्या अन्य वाहनधारकांना या अपघातांची माहिती मिळाली नाही.रविवारी सकाळी याबाबत माहिती मिळाली आणि घटनास्थळी खाली स्थानिक नागरिक पोहोचले व अपघातग्रस्तांना मदतकार्य केले. अपघातग्रस्त गाड्या बाहेर काढण्यासाठी क्रेन मागविण्याची कार्यवाही सुरू होती.