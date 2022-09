म्हशीने घरासमोर घाण केल्याने दोन कुटुंबात हाणामारी, तिघांना अटक

Advertisements

पुणे / वार्ताहर :

Two families got into a fight after the buffalo defiled in front of the house काही दिवसांपूर्वी पुण्यात पोपटाच्या आवाजाचा त्रास होत असल्यावरून पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रकरणाची सोशल मीडियावर फार चर्चा झाली होती. परंतु आता म्हशीने घरासमोर घाण केली म्हणून झालेल्या वादातून दोन कुटुंबात तुंबळ हाणामारी झाल्याची घटना पुण्यातून समोर आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

पुण्यातील बंडगार्डन परिसरात एका म्हशीने हर्षल मल्लाव यांच्या घरासमोर घाण केली होती. त्यानंतर त्यांनी म्हशीच्या मालकाला याचा जाब विचारला. परंतु त्यांच्यात शिवीगाळ झाल्यानं दोघांनी एकमेकांना मारहाण करायला सुरुवात केली. त्यानंतर दोघांच्या नातेवाईकांनी हाणामारीत सहभाग घेतला. परंतु काही स्थानिक तरुणांनी दोन्ही गटांना शांत करत प्रकरण मिटवले. त्यावेळी जाब विचारणाऱ्या हर्षल मल्लाव यांना आणि म्हशीच्या मालकाला या मारहाणीत गंभीर दुखापत झालेली होती. त्यानंतर स्थानिक लोकांनी जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत हर्षल मल्लाव, राहुल काची आणि यश मल्लाव या तीन आरोपींना अटक केली आहे.

बंडगार्डन परिसरातील या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हशींचा गोठा आहे. अनेकदा गुरांमुळे छोटे-मोठे वाद झालेले आहेत. परंतु कधीही मारामारी झालेली नव्हती. परंतु म्हशीनं घरासमोर घाण केल्याच्या कारणावरून थेट दोन कुटुंबात मारामारी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.