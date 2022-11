Advertisements

ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :

Two groups of inmates pelted stones in Yerawada Jail येरवडा कारागृहात कैद्यांच्या दोन गटात तुफान दगडफेक झाली. हा सर्व प्रकार घडत असताना त्यांना अडविण्यासाठी गेलेल्या हवालदारालाही कैद्यांनी धक्काबुक्की केली. त्यामुळे कारागृहात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. याप्रकरणी पाच कैद्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

समीर शकील शेख, तरंग राकेश परदेशी, निलेश श्रीकांत गायकवाड, पुरुषोत्तम राजेंद्र वीर, देवा नानासाहेब जाधव अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या कैद्यांची नावे आहेत. याबाबत कारागृहातील हवालदार हनुमंत मोरे यांनी येरवडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी 8 च्या सुमारास येरवडा कारागृहातील जुने कैदी आणि नवे कैदी यांच्यात किरकोळ कारणावरुन वाद झाला. त्यानंतर गुन्हा दाखल झालेल्या सहा आरोपींनी बंद खोलीतील कैद्यांच्या दिशेने फरशी आणि दगडाचे तुकडे फेकून मारले. हा सगळा प्रकार घडत असताना कर्तव्यावर असलेले हवालदार मोरे आणि कारागृह कर्मचाऱ्यांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा या कैद्यांनी मोरे यांना धक्काबुक्की केली. या पाचही जणांवर वेगवेगळय़ा कलमांनुसार गुन्हे दाखल आहेत. हा सगळा प्रकार घडत असताना आरोपी पुरुषोत्तम वीर आणि देवा जाधव यांनी त्यांना मारहाण करण्यास प्रोत्साहन दिल्याने त्यांच्यावरही सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.