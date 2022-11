संदेश निकम यांच्यावर उध्दव ठाकरेंनी सोपविली वेंगुर्ले नगरपरिषद निवडणूकीची जबाबदारी

Advertisements

Uddhav Thackeray entrusted Sandesh Nikam with the responsibility of Vengurle municipal council election

वेंगुर्ले नगरपरीषदेत गेली 25 वर्षे नगरसेवक पद व अपक्ष निवडून येऊनहि अडीच वर्षे नगराध्यक्ष पद भुषविणारे वेंगुर्लेचे माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांच्या सामाजिक, राजकिय, आरोग्य विषयक कामाची दखल घेत येत्या नगरपरीषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत वेंगुर्ले नगरपरीषदेवर नगराध्यक्षासह नगरसेवक निवडून आणत सत्ता मिळविण्यासाठीची जबाबदारी आज बुधवारी मातोश्रीवर शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी संदेश निकम यांना पुष्पगुच्छ देत सोपविली. दरम्यान, या संदर्भात माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांचे संपर्क साधला असता पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी आपल्यावर सोंपविलेली जबाबदारी त्यांनी केलेल्या सुचनानुसार महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन यशस्वी पार पाडणार आहे.

हि जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आपण खासदार विनायक राऊत, जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांचेसह वरीष्ठ नेत्यांचे व तालुका प्रमुख यशवंत परब व शहर प्रमुख अजित राऊळ यांचे मार्गदर्शन घेऊन तसेच शहरातील शिवसेनेचे पदाधिकारी, शाखाप्रमुख व शिवसैनिकांना विश्वासात घेऊन निवडणुकीत शिवसेनची सत्ता आणणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मातोश्रीवर शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे यांची खासदार विनायक राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांनी भेट घेतली. या भेटी प्रसंगी उपस्थित शिवसेना पदाधिकाऱ्यांत आमदार वैभव नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना प्रमुख संजय पडते, शिवसेना नेते गौरीशंकर खोत, जिल्हा बँक माजी अध्यक्ष तथा शिवसेना नेते सतीश सावंत, नेते संदेश पारकर, सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघाचे सपंर्क प्रमुख शैलेश परब, वेंगुर्ले तालुका शिवसेना प्रमुख यशवंत उर्फ बाळू परब, शहर शिवसेना प्रमुख अजित राऊळ, उपजिल्हाप्रमुख प्रकाश गडेकर, श्री नार्वेकर यांचा समावेश होता.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-