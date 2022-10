चौके बाजारपेठेत २७ऑक्टोबर रोजी विविध कार्यक्रम

Advertisements

Various events on 27th October at Chowke Market

प्रतिवर्षीप्रमाणे आदर्श व्यापारी संघ चौके यांच्यावतीने चौके बाजारपेठेत दिपावली निमित्त गुरूवार दिनांक २७ आँक्टोबर २०२२ रोजी श्री सत्यनारायण महापूजा आयोजित करण्यात आली आहे.यानिमित्त सकाळी श्री सत्यनारायण महापूजा दुपारी श्री.ची महाआरती,तिर्थप्रसाद सांयकांळी नामवंत भजनी बुवांंची संगीत भजने व रात्रौ १० वाजता पार्सेकर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे.तरी सर्व भजन तसेच नाट्यससिक प्रेक्षकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आदर्श व्यापारी संघ चौके यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.