वेंगुर्ले बाजारपेठ विविध प्रकारच्या कंदिलांनी सजली

Advertisements

Vengurle market is decorated with different kinds of lanterns

रविवारपासून सुरु होणाऱ्या दीपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारच्या, रंगबेरंगी दिसणाऱ्या अशा प्रकारचे आकाश कंदील विक्रेत्यांनी विक्रीस लावल्याने वेंगुर्ले नगरपरीषदेची बाजारपेठ सजली आहे. आकर्षक दिसणारे हे आकाशकंदील सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहेत.



दीपावली सणाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तू बाजारपेठेत दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये आकाशकंदील, चांदणी, मातीच्या आणि चिनीमातीच्या पणत्या, मेणबत्त्या, विविध रंगाच्या रांगोळी, रांगोळी घालण्यासाठी लागणारे रेडीमेड साचे आदींचा समावेश आहे. या वस्तूंची नागरीकांकडून खरेदी होत आहे. शनिवारीपासून सुट्टीचे दिवस सुरू झाल्याने बाजारपेठेत खरेदीसाठी नागरीकांची गर्दी होऊ लागली आहे.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-