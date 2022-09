Advertisements

Vengurle no. The testing of the fire hydrant of the West is not yet!

94 लाख रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या वेंगुर्ले न. प.च्या फायर हायड्रंट चे टेस्टींग अद्याप नाही. न. प. प्रशासन टेस्टींगसाठी माक्रेट मध्ये आग लागण्याची वाट पहात आहे का ? असा नागरिकांचा सवाल.आहे .पाईप लाईनचे कामही अर्धवट आहे .तसेच पाईप लाईन साठी आणण्यात आलेले पाईप अग्नीशमन केंद्राच्या आवारात आहेत .

वेंगुर्ले / प्रतिनिधी–