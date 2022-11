विजय आमचाच होणार ! खरेदी विक्री संघ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नितेश राणेंचं वक्तव्य

Advertisements

Victory will be ours! Nitesh Rane’s statement during the election campaign of the Purchase and Sale Association

सावंतवाडी तालुका खरेदी विक्री संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजप आणि बाळासाहेब ठाकरे शिंदे गट यांनी श्री देव पाटेकर सहकार परिवर्तन पॅनल च्या प्रचाराचा शुभारंभ आज भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते सावंतवाडी संस्थांच्या राजघराण्यातील श्री देव पाटेकर देवस्थानला नारळ ठेवून प्रचाराचा नारळ फोडण्यात आला , यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि विकासाच्या दृष्टीने परिवर्तन पॅनल ची छत्री शेतकऱ्यांचे संरक्षण करेल असा विश्वास आमदार श्री राणे यांनी पत्रकार परिषदेला यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी , अनारोजीन लोबो, अशोक दळवी संजू परब, व इतर भाजपचे व शिंदे गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते .

सावंतवाडी / प्रतिनिधी