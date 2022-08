शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांचे अपघाती निधन

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. या अपघातात विनायक मेटे यांचे या अपघातात निधन झाले आहे. वयाच्या ५२ व्य वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. विनायक मेटे यांना नवी मुंबईतील एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मेटे यांच्यासह त्यांच्या बॉडीगार्ड आणि गाडी चालकाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर ही घटना घडली आहे. (shiv sangram leader vinayak mete dead in car accident on mumbai pune express highway hospitalized at MGM navi mumbai)



दरम्यान, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील माडप बोगद्याजवळ मेटेंच्या गाडीला हा अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. या अपघातामध्ये विनायक मेटेंना गंभीर जखमी अवस्थेत कामोठेतील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. तसेच विनायक मेटे आपला एक सहकारी आणि बॉडीगार्ड यांच्यासोबत मुंबईच्या दिशेने येत असताना हा अपघात झाला. आज दुपारी १२ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीसाठी ते मुंबईला येत होते.



“विनायक मेटेंना तासभर मदतच मिळाली नाही”

अपघात झाल्यानंतर विनायक मेटे यांना तासभर मदतच मिळाली नसल्याची माहिती समोर आलीये. विनायक मेटे यांच्या कारच्या चालकाने ही माहिती दिलीये. कारचा अपघात झाल्यानंतर मदतीसाठी गाड्या थांबवण्याचे प्रयत्न केले, पण कुणीही गाडी थांबवली नाही. एका छोट्या टेम्पो चालकाने आम्हाला मदत केली, असं चालक एकनाथ कदम यांनी सांगितलं.



मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीसाठी येत होते मुंबईला

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षण आणि सुविधा या विषयावर बैठक होणार होती. दुपारी १२ वाजता ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह इतरही नेते उपस्थित राहणार होते. विनायक मेटेही बीडहून पुणे मार्गे मुंबईला येत होते. मात्र, पहाटे ५.३० वाजता त्यांच्या कारचा अपघात झाला.