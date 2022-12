Advertisements

Voting first and Shubhmangal only later Beware!

हा आपल्याला लोकशाही ने दिलेला हक्क पुरेपूर बजावण्यात सासोली येथील नवविवाहित युवक वैभव ठाकूर यशस्वी झाला व मतदानाचा नवा आदर्श घालून दिला त्याबद्दल सर्वांनीच त्याचे कौतुक केले.

आज जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणूक धामधूम असून दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य पदासाठी निवडणूक होत आहे, याच पार्श्वभूमीवर सासोली येथील वैभव ठाकुर या युवकाने वेगळा आदर्श ठेवत आज त्याचे “शुभ मंगल” असतानाही “आधी मतदान आणि नंतरच शुभमंगल सावधान” असे करत लग्नाच्या मुहूर्ताआधी थेट मतदान केंद्रावर जात मतदानाचा हक्क बजावला त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

वैभव ठाकूर या युवकाचे लग्न आज दुपारी १२.३५ मिनिटाने होत मात्र यातही वेळात वेळ काढुन त्याने मतदानाला पहिली पसंती दिली, मतदान हा पवित्र हक्क असून यामुळे लोकशाही मजबूत होते, गावचा विकास साधण्यासाठी योग्य उमेदवाराला मतदान करा, असेही वैभव ठाकूर यावेळी म्हणाला.

साटेली भेडशी प्रतिनिधी