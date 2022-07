धनुष्यबाणाचे चिन्ह आम्हालाच मिळणार

जळगाव / प्रतिनिधी :

संख्याबळाचा विचार करता धनुष्यबाणाचे चिन्ह शिंदे गटालाच मिळेल, असा विश्वास आमदार गुलाबराव पाटील यांनी आज जळगावमध्ये व्यक्त केला. (We will get the sign of the bow; Trust Gulabrao Patil) त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 12 खासदार आणि 20 माजी आमदार आमच्या सोबत येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सत्तांतराच्या नाट्यात सहभागी असलेले जळगाव जिल्हयातील आमदार गुलाबराव पाटील तब्बल 15 दिवसानंतर परतले असून, त्यांचे कार्यकर्त्यांनी जोरदार स्वागत केले. यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, आम्ही शिवसेना वाचवण्यासाठी उठाव केला असून, आमचीच शिवसेना ही खरी शिवसेना आहे. आगामी काळात आमच्याच गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळेल. संजय राऊत हे आमच्या मतांवर निवडून आले आहेत. त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन मगच बोलावे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी राऊतांना लगावला.

उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 18 पैकी 12 खासदार तसेच 20 माजी आमदार आमच्या सोबत येणार आहेत. त्यामधील काही खासदारांना आपण भेटलो असून, ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.