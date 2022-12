सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या घड्याळामध्ये 12 कधी वाजणार?

Advertisements

When will the Clock of Sawantwadi Municipal Council strike 12?

गेले कित्येक दिवस पावणे तीन वर नगरपरिषदेचे घड्याळ बंद पडून राहिलेलं आहे .नगरपरिषदेच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील या अपेक्षेत सावंतवाडीतील नागरिक आहेत.शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली सावंतवाडी नगरपरिषद आणि खास करून मोती तलावाच्या काठी असल्याने पर्यटनासाठी एक खास आकर्षणाचा भाग ठरलेला आहे या शहरांमध्ये दररोज येणारा पर्यटक, आजूबाजूच्या गावातून येणारे नागरिक तसेच शहरातील नागरिक यांचा सर्वप्रथम लक्ष सावंतवाडी नगर परिषदेच्या घड्याळाकडे जातं आणि अशाप्रकारे कित्येक दिवस बंद असलेल्या घड्याळ आणि पहाटे सकाळी सहा, दुपारचा बाराचा व रात्रीचा नऊचा भोंगा ऐकण्यासाठी जनता त्रस्त झालेली आहे.



तसेच बाजारपेठे मधील तारा हॉटेल , आरपीडी कॉलेज स्पीडब्रेकर कडील व गांधी चौक आनंद भुवन हॉटेल समोरील रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवणे अशाच प्रकारे काही बाबी सामाजिक बांधिलकी नगर परिषदेच्या निदर्शनास आणून देत याचे कारण सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोयी सुविधांची पूर्तता करण्यात यावी हा त्यामागील उद्देश असतो आणि त्यासाठी सावंतवाडी नगरपरिषद सामाजिक बांधिलकीच्या या नम्र आव्हानाला योग्य सकारात्मक प्रतिसाद देत असते याही समस्या सावंतवाडी नगर परिषदेने दूर कराव्यात अशी मागणी सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून होत आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी