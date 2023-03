नाणोस येथे विविध उपक्रमांनी महिला दिन उत्साहात

Women’s Day spirited with various activities at Nanos

नाणोस ग्रामपंचायत आणि श्रीदेव वेतोबा ग्रामसंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला . यावेळी खेळ पैठणीचा , विविध फनी गेम , मनोरंजनाचे कार्यक्रम तसेच जेष्ठ महिला गावातील उद्योजिका व यशस्वी मुलींचे सत्कार करण्यात आले . या कार्यक्रमात पंचक्रोशीतील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या या कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतीवीर सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार आणि दिपप्रज्वलन करण्यात आली यावेळी शाळेतील मुलांनी ईशस्तवन आणि ग्रामसंघाच्या महिलांनी स्वागतगीत सादर केले .



यावेळी तिरोडा सरपंच सौ . प्रियांका सावंत भोमवाडी सरपंच सौ . विद्या वराडकर धाकोरा सरपंच सौ . स्नेहा मुळीक चोडणकर नेवगी शेणई उपस्थित होते . कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि प्रास्ताविक ग्रामपंचायत सदस्य सागर नाणोसकर यांनी केले . अध्यक्षीय मनोगत नाणोस सरपंच सौ . प्राजक्ता शेट्ये तर ग्रामसेवक श्री कळगुटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले .



मान्यवरांचे स्वागत ग्रामपंचायत उपसरपंच सौ . अमिता नाणोसकर संधिया नाणोसकर श्रीपाद ठाकूर विनायक शेट्ये रसिका जोशी सानिका शेट्ये यांनी केले . ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच कर्मचारी यांचे स्वागत श्री देव वेतोबा ग्रामसंघ यांचे पदाधिकारी सौ . नयन कांबळी रतिष्मा शेट्ये सुप्रिया गोडकर यांनी केले . नाणोस गाव खेळ पैठणीचा तसेच मनोरंजनाचे कार्यक्रम युसूफअलि आवटी यांनी आपल्या सुरेख कौशल्याने संपन्न करुन या पैठणीचा आणि संगीत खुर्ची विजेता घोषित केला त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांना पैठणी आणि सत्कार सोहळा संपन्न झाला .



यावेळी जेवण व्यवस्था संजय नाणोसकर ,दादा पालयेकर ,चंद्रकांत शेट्ये ,अरुण नाणोसकर ,नाना कांबळी यांनी केली . कार्यक्रमाते छायाचित्रण अशोक नाईक तर मंडप व्यवस्था चेतन भगत यांनी केली खेळीमळीच्या या सोहळ्यास भाऊ कळंगुटकर, माजी सरपंच बाळकृष्ण जोशी गुरव ,परब मिलिंद ,नाणोसकर ,शारदा जोशी, प्रदीप परब ,रघुनाथ जोशी ,दाजी तळकर ,नाणोस युवा मित्रमंडळ विविध मान्यवर महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

न्हावेली / वार्ताहर