राज्यात ‘यलो अलर्ट’

पुणे / प्रतिनिधी :

‘Yellow alert’ for rain in the state राज्यभर पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून, पुढील तीन दिवस राज्याच्या विविध भागात ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे.

दक्षिण आंध्र किनारपट्टीवर हवेची द्रोणीय स्थिती आहे. तसेच विदर्भ ते द्रोणीय स्थितीपर्यंत ट्रफचीही निर्मिती झाली आहे. यामुळे राज्याच्या अनेक भागांत गुरुवारी पावसाने हजेरी लावली. यात विदर्भ तसेच मराठवाडय़ात पावसाचा प्रभाव अधिक आहे. दरम्यान, पुढील तीन दिवस राज्यात पावसाचा प्रभाव राहणार आहे. यात बहुतांश भागात यलो अलर्ट आहे.

शुक्रवारी मराठवाडय़ात जोरदार पावसाचा अंदाज असून, कोकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र तसेच विदर्भातील काही जिल्हय़ांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. शनिवार, रविवारी विदर्भ वगळता मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र तसेच कोकण गोव्यात यलो अलर्ट आहे. रविवारी पुणे, रायगड, पालघर, ठाणे, नगर, बीड, उत्तर महाराष्ट्राच्या जिल्हय़ात यलो अलर्ट आहे.