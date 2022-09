Advertisements

ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :

5G Internet from October 1 in the country देशात 1 ऑक्टोबरपासून 5G इंटरनेट सेवा सुरु होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या सेवेचा शुभारंभ होईल. सरकारच्या राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशनने आज ट्विट करुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव पार पडला होता. 5 जी तंत्रज्ञान सुरू झाल्यामुळे भारताला खूप मोठा फायदा होणार आहे. मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जागतिक उद्योग संस्थेचा अंदाज आहे की, 2023 ते 2040 दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेला 36.4 ट्रिलियन रुपये किंवा 455 अब्ज डॉलरचा फायदा होईल.

अधिक वाचा : चाईल्ड पोर्नोग्राफीप्रकरणी महाराष्ट्रासह 20 राज्यात CBI चे छापे

भारतीय ग्राहकांना लवकरच निवडक शहरांमध्ये 5G सेवा मिळणे सुरू होणार आहे. पुढील 12-18 महिन्यांत त्यांचा व्यापक प्रसार दिसून येईल. 5G सेवा शिक्षण देण्याच्या पद्धतीत बदल करू शकते. अगदी दुर्गम भागातही, शिक्षक किंवा गेस्ट लेक्चररांना पॉवर्ड होलोग्रामद्वारे जोडून किंवा मिश्र-वास्तविक सामग्री वर्गात प्रसारित करून शिक्षण दिले जाऊ शकते. भारत सरकारने अल्पावधीत देशात 5G इंटरनेट सेवांचे 80 टक्के कव्हरेज करण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे, केंद्रीय तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मागील आठवडय़ात सांगितले होते.