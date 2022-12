विधानभवनाच्या मध्यभागी लागणार बाळासाहेबांचं तैलचित्र

Advertisements

ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :

An oil painting of Balasaheb Thackeray will be placed in Vidhan Bhavan विधानभवनाच्या मध्यभागी हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं तैलचित्र लावण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव आज विधानसभेत पारित करण्यात आला.

शिवसेनेत बंड केल्यानंतर बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा आपल्याकडे असल्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेबांचं तैलचित्र विधानभवनाच्या मध्यभागी लावण्यात यावे, असा प्रस्ताव सादर केला होता. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव पारित केला आहे. या तैलचित्राचे अनावरण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती नार्वेकरांनी दिली.

अधिक वाचा : ‘भारत बायोटेक’च्या नेझल लसीची किंमत निश्चित; लवकरच होणार उपलब्ध