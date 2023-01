आमदार अनिल भोसले यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

पुणे / वार्ताहर :

The court rejected the bail application of MLA Anil Bhosale शिवाजीराव भोसले बँक प्रकरणातील मुख्य आरोपी आमदार अनिल भोसले यांनी वैद्यकीय कारणास्तव केलेली तात्पुरत्या जामिनाची मागणी आर. एन हिवसे न्यायालयाने फेटाळली.

आमदार भोसले यांनी किडनीच्या आजारांचे उपचार ससून रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत ते केवळ रुबी, पूना हॉस्पीटल येथेच होत असल्याने तसेच प्रकृती गंभीर झाल्याने जामिनावर सोडण्यात यावे, असा जामीन अर्ज न्यायालयात केला होता. मात्र, त्याला मूळ फिर्यादी व गुंतवणूकदारांचे वकील सागर कोठारी आणि सरकारी वकील विलास पठारे यांनी विरोध केला. कोठारी यांनी भोसले एकाच वेळी उच्च न्यायालय मुंबई आणि विशेष न्यायालय पुणे येथे जामिनाचा अर्ज करून दोन्ही न्यायालयांपुढे माहिती लपवून न्यायालयाची फसवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच ससून रूग्णालयाने दिलेल्या वैद्यकीय अहवालांबाबत आक्षेप घेतल्याने न्यायालयाने ही बाब ग्राह्य धरत ससूनने दिलेल्या अहवालाबाबत देखील प्रश्नार्थक मत नोंदविले तसेच या प्रकरणात भोसले यांची पत्नी रेश्मा भोसले अजून फरार आहे आणि इतर बारा आरोपींना अद्याप अटक नाही या बाबी न्यायालयाने त्यांच्या निरीक्षणात नमूद केल्या आहेत.

दरम्यान, सरकारी वकील विलास पठारे यांनी अनिल भोसले यांना उपचाराकरिता जामिनावर सोडण्याची गरज नसून, नियमानुसार सरकारी किंवा खाजगी रूग्णालयात उपचार घेऊ शकतात असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सरकारी वकील आणि सागर कोठारी यांचा युक्तिवाद मान्य करीत अनिल भोसले यांच्या तात्पुरत्या जामिनाची मागणी फेटाळली.