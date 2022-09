पुण्यातील ‘सेक्स तंत्र’ शिबीर अखेर रद्द

Advertisements

पुणे / प्रतिनिधी :

The sex tantra camp in Pune is finally cancelled विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सत्यम शिवम फाऊंडेशनच्या वतीने सेक्स तंत्र या तीन दिवसांच्या शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. 1 ते 3 ऑक्टोबरदरम्यान हे शिबीर होणार होते. याबाबतची ऑनलाईन बुकिंगची जाहिरात सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सामाजिक संघटना आक्रमक होऊन त्यांनी पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली होती. अखेर पुणे पोलिसांच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने सदर शिबीर आयोजित केलेल्यांचा माग काढला असून, उत्तरप्रदेशमधील आयोजक यामागे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी सदर शिबीर रद्द करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना दिली आहे.

याबाबत सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कुंभार म्हणाले, या जाहिरातीबाबत आम्हाला माहिती मिळाली होती. त्यानंतर आम्ही संबंधित शिबीर आयोजित करणाऱ्या सत्यम शिवम फाऊंडेशनची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. हे फाऊंडेशन महाराष्ट्रात रजिस्टर नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. राज्याबाहेर ते रजिस्टर असून फाऊंडेशनचे प्रमुख रवी सिंग यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, सेमिनार स्वरुपात मेडिटेशनद्वारे आम्ही शिबीर घेणार होतो. पण पुण्यात आता हा कार्यक्रम होणार नाही. इतर ठिकाणी नेमके कशाप्रकारे ते कार्यक्रम घेत होते, आतापर्यंत त्यांचे कार्यक्रम कसे झाले आहेत, याबाबत सर्व माहिती जमा करण्यात येणार आहे. त्यांनी जी जाहिरात दिली आहे त्याअनुषंगाने त्यांच्यावर कोणती कारवाई करता येईल याबाबत आम्ही प्रयत्नशील आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली पाटील यासंदर्भात बोलताना म्हणाल्या, लैंगिक अभ्यास, समुपदेशन ही काळाची गरज आहे. परंतु त्याकरिता सर्टिफाईड डॉक्टर असून, अशाप्रकारची जाहिरात देण्याची गरज नाही. हे उद्योग म्हणजे सेक्स रॅकेट असून, अश्लिल फोटो जाहीरातीत ठेवले आहेत. या विकृत लोकांना पहिले चाबकाचे आणि नंतर कायद्याचे फटके दिले पाहिजे.



दरम्यान, हे शिबीर हे नवरात्रात पुण्यातील कॅम्प परिसरात होणार होते आणि याकरिता प्रत्येकी व्यक्तीस 15 हजार रुपये असे शुल्क आकारण्यात आले होते. त्यासाठी संबंधित व्यक्तींना क्यू आर कोड व एक फोन नंबर देखील देण्यात आला होता. या जाहिरातीनुसार वैदिक सेक्स तंत्रा, डिव्हाईन फेमिनाईन मॅसक्युलाइन एंबॉडीमेंट चक्र ऍक्टिव्हेशन, ओशो मेडिटेशन या पध्दतींचा या शिबीरात समावेश होता. याप्रकरणी मनसे महिला आघाडीच्या शहरा अध्यक्षा वनिता वागस्कर, ब्राम्हण महासंघाचे आनंद दवे, भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी पोलिसांकडे लेखी निवेदन देत आयोजकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.